Si d’alguna cosa se senten orgullosos en aquest celler, és de ser l’únic del territori lleidatà capaç d’elaborar vins que representen tres segles diferents de la tradició vitivinícola de la zona. Cinc vinyes plantades en diferents èpoques; 1889, 1930, 1935, 1999 i 2006, com a eina per a teixir tota aquesta la seva història que aquí t’expliquem, i que promet.

Un paradís natural

Lagravera elabora vins espectaculars, singulars i amb personalitat pròpia, en un total de 5 finques que sumen 24 hectàrees entorn d’aquesta serra. El celler es troba situada a Alfarràs (zona Costers del Segre).

En la naturalesa del paisatge ressalten les zones blanquinoses que delaten la gran acumulació de guix de la serralada, que constitueix també part de tots els sòls de les seves vinyes. Aquest mineral aporta frescor i gust als vins, en una zona de clima continental per la seva situació aïllada de la influència de la mar, que provoca que els seus alcohols siguin moderats, dotant-los d’un gran equilibri i un perfil molt gastronòmic.

El projecte neix el 2005 amb la recuperació d’una antiga gravera, on es planten inicialment 14 parcel·les amb intenció de donar vida a aquest espai erm, recuperant a més la tradició vitivinícola d’aquesta zona de vinyes desaparegudes anomenada “El pla de les vinyes”, i on aquest cultiu va tenir moltíssima importància abans de l’arribada de la filoxera

Lagravera és avui dia un projecte internacional amb vins de gran qualitat, referents de la província de Lleida, i avalats per la crítica especialitzada.

Els vins i el paisatge

Provar vins de Lagravera és tota una experiència, perquè cadascun signa un estil diferent, d’acord a l’expressió única d’un paisatge, el vector de connexió del qual és la influència de la presència de la serralada de guixos més llarga d’Europa.

Avalats per una gran trajectòria amb nombrosos reconeixements, entre els quals la ‘Guia de Vins de Catalunya’, situa els seus vins amb les seves puntuacions com els millors vins de Lleida, i entre els més destacats de Catalunya. Són vins diferents, seguint perquè la coherència de la personalitat de les seves parcel·les així ho són, les seves varietats, i gràcies també a l’elaboració per part d’un equip que els cuida mitjançant la mínima intervenció.

ÓNRA és complexitat, amplitud, frescor, i caràcter, capaç de mostrar la personalitat del paisatge des del primer segon. La seva anyada 2017, que podeu catar en aquesta selecció de Casa Gourmet, és un cupatge de garnatxa (75%) i cabernet Sauvignon (25%). Aquest negre convida a degustar la riquesa fruitera, i la varietat de sòls del paisatge de “La Serra Llarga”. És fresc, afruitat i saborós. Diuen que van triar ‘Honra’ (sense -h) per a denominar a aquest vi, perquè l’Honra és un honor que s’emporta en el cor i també és el nom de la família propietària escrit a l’inrevés. Ónra negre ha aconseguit la medalla d’or en diferents edicions del certamen Grenache du Monde, concurs mundial especialitzat en vins de garnatxa També la famosa guia del crític Robert Parker ha destacat la seva qualitat-preu, atorgant a Ónra negre i Ónra blanc 90 punts, respectivament.

Parker també ha reconegut uns altres dels seus vins amb puntuacions superiors. Per exemple, el seu negre Cíclic obté 93 punts; i el blanc i el negre La Pell, de les seves parcel·les de “El Vinyet”, aconsegueixen 94 punts.

Els vins de La Pell destaquen per la seva subtilesa i valor històric. La seva criança es realitza en diferents recipients segons l’estil de la parcel·la, usant des de fustes com l’acàcia, tenalles fetes amb l’argila de la pròpia finca, o damajoanes de cristall. El nom al·ludeix a l’aspecte gairebé buit d’algun dels troncs de les vinyes (sembla que només hi hagi pell), però que, miraculosament, ressusciten amb cada nova brotada.

“Tenim un vi per a cada moment gastronòmic” explica Pilar Salillas, “perquè el vi està fet per a acompanyar menjars de diferents estils”. Podem, per exemple, fer un recorregut en vins negres que ens poden portar des de la lleugeresa d’un Lagravera claret natural fet amb monastrell veremat d’hora i ancestrals, a un negre eteri de La Pell de la parcel·la de Pedrisses, fet amb varietats de principi de segle XX, o a Cíclic negre elaborat amb la garnatxa “grand cru” ple de textura. La veritat, és que la màgia de l’acoblat de diverses parcel·les i varietats crea un equilibri màgic en els nostres vins”.

Diferents per naturalesa

Lagravera treballa amb una filosofia de màxim respecte pels processos naturals, seguint els principis de la biodinàmica, sent l’únic celler certificat Demeter de la província. “Som diferents per naturalesa”, explica Pilar Salillas, directora general i enòloga de Lagravera.

Recuperen pràctiques agrícoles ancestrals com el trepitjat del raïm, l’observació dels astres i del seu entorn, o la fitoteràpia, per a poder elaborar el millor vi mantenint les vinyes sanes i lliures de plagues, i disminuint dràsticament l’ús de químics. Són un referent en la recuperació de vinyes velles de la zona i gràcies als seus estudis de biodiversitat dels últims 10 anys han pogut identificar juntament amb el INCAVI, més de 20 varietats locals i posar-les en valor. Luis Gutiérrez, de The Wine Advocate explica: “Lagravera treballa principalment amb varietats tradicionals antigues que no estan permeses per la denominació. Estan recuperant varietats i ara venen la majoria dels seus vins sense denominació d’origen, però creuen que val la pena recuperar raïm per a fer algunes vinificacions experimentals. Estiguin atents als pròxims anys”. Lagravera distribueix els seus vins en més de 20 països i encara que el seu principal mercat natural és Catalunya, està trepitjant fort a Austràlia, Holanda, el Japó, els EUA i Colòmbia.

Originals en experiències enoturístiques

Les opcions enoturístiques a Lagravera són diferents, com ho són els seus vins. Pots fer una visita, però també ofereixen experiències úniques com: pícnics enmig de les vinyes, rutes en BTT o volar en un globus amb tast de vins, glamping amb música a “Lagravera fest” o fins i tot experiències de maridatge acompanyades amb un ramat d’ovelles. Cada any sorprenen amb alguna novetat que deixa clar que són diferents per naturalesa en tot.