Tret de sortida de la Mostra del Vi de l’Empordà, concretament la 37a edició, i estem especialment cofois per ser-hi i gaudir-ne, ja que tenim novetats per mostrar-vos i donar-vos a conèixer.

Dos nous vins ecològics amplien les famílies de l’Anhel d’Empordà i del Joncària. Es tracten de vins frescos i aromàtics ambdós amb el mateix fil conductor: «Buscar elevar l’expressió a través de raïm seleccionat, on la fruita és la protagonista i amb una única intenció de fer gaudir des del primer instant».

El Minyó d’Anhel d’Empordà, elaborat amb Carinyena negra, és un vi que expressa la maduresa del raïm i l’expressió clàssica de la vinya vella d’on prové, el Còrrec Vell, un vi d’aroma intensa i afruitada.

El Joncària de Garnatxa roja és el reflex pur de les vinyes on neix, la Colomina. D’aroma franca, afruitada i fresca, característiques de la seva joventut, hi destaquen les notes de flor de taronger, préssec de vinya, un vi amb personalitat i viu que no et deixa indiferent.

I, a més, tindrem l’oportunitat de donar a conèixer la nova família de vins natural Nudus, vins de mínima intervenció, amb fermentacions espontànies i amb els llevats propis del raïm i sense sulfits afegits. Els Nudus uneixen la història de casa i són l’enllaç del passat, present i futur, vins amb sentiment propi.