El celler La Vinyeta de Mollet de Peralada ha plantat una vinya a l’entrada de Llançà. Es tracta d’un conveni a tres bandes juntament amb l’Ajuntament del poble, que cedeix el terreny, i l’institut de Llançà. L’objectiu fonamental és el d’oferir un espai de pràctiques als estudiants de viticultura del cicle formatiu de grau mitjà que es cursa al municipi.

D’aquesta manera, La Vinyeta referma així el seu compromís amb la formació de nous professionals i contribueix al manteniment de la vinya al municipi. Aquest és un cultiu històric a Llançà, encara que avui dia són poques les parcel·les que hi queden. Perquè la plaga de la fil·loxera i després l’eclosió del turisme van suposar el seu declivi.

Un dels objectius del projecte és fer visible el lligam del poble amb aquest cultiu ancestral i, alhora, es dona resposta a les necessitats formatives dels alumnes. La varietat que s’ha triat és el Moscat d’Alexandria, una insígnia de la zona. Per plantar-la s’han aplicat tècniques de cultiu pensades per la resiliència dels ceps al canvi climàtic i també en un cultiu d’agricultura ecològica i regenerativa. En aquest sentit, La Vinyeta ha estat sempre pionera a l’Empordà i fa més de deu anys que treballa d’una forma respectuosa amb el medi ambient i integrada en un model on la vinya i l’olivera conviu en harmonia amb la natura i el bestiar.

Segell de producció ecològica

En aquest sentit, a partir de l’anyada passada, la del 2022, tots els vins d’aquest celler porten el distintiu del Consell Català de la Producció Ecològica. Els primers vins a lluir el segell han estat els seus reconeguts vins joves Heus, el vi Llavors blanc i els vins que fan en col·laboració amb la Fundació Mona.

La Vinyeta és un exemple de dinamisme, innovació i sostenibilitat. Fa un parell d’anys que cobreixen pràcticament la totalitat de les necessitats del celler amb energia solar fotovoltaica. Darrerament, estan treballant en la línia de recuperació d’aigües pensant en el reg de les vinyes i oliveres. Quant a la logística, han creat una cooperativa de serveis juntament amb altres petits productors locals i les entitats socials Ecosol i Tresc per a fer arribar les comandes als seus clients d’una forma eficient i sostenible des d’un punt de vista social i ecològic. El celler forma part d’INNOVI, el clúster català per a la innovació en el món del vi i de la vinya i des de fa uns mesos s’ha integrat a la nova junta de la qual formen part altres cellers catalans de renom i alguna empresa tecnològica.

La Vinyeta també destaca per la seva oferta d’activitats entre vinyes. Aquest estiu ofereixen tota mena d’esdeveniments com nits de música, de poesia i d’astronomia que acompanyen amb els seus vins i tota una selecció de productes d’elaboració pròpia. Tot plegat es complementa amb algunes sortides en veler per tastar ampolles submergides sota el mar, ioga entre vinyes al capvespre, tastos singulars amb el sommelier, entre altres activitats. Es pot consultar el programa sencer i gestionar les reserves a la seva web.