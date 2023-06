La botiga Vinalium va obrir les portes el mes d’abril passat al carrer Sant Pau de Figueres. Un lloc ideal per als amants del bon vi, escumosos, cerveses, licors i destil·lats.

A la botiga, s’hi poden trobar més de 600 referències de vins empordanesos, nacionals i internacionals. Més de 100 referències de Caves, Corpinnats, Clàssic Penedès i Champagnes, més de 100 referències de cerveses locals, nacionals i internacionals, i més de 150 referències de licors i destil·lats, també hi trobareu vi a granel.

Tot i que el projecte a Figueres tot just ha començat a caminar, el seu objectiu és ser un espai de referència de la ciutat, «no només com a botiga sinó com a punt de trobada de totes aquelles persones que els agrada degustar un bon vi mentre gaudeixen d’una bona experiència», explica el propietari i cara visible David Sánchez.

El centre és el client

La prioritat de Sánchez són els seus clients. Els aconsella i els guia sobre quin, vi, cava... triar. «Oferim una atenció personalitzada, ja que pensem que hi ha un vi per a cada persona i que, alhora, cada moment en demana un de diferent», remarca. Un dels seus valors diferencials és el tracte proper amb els seus clients perquè anar a Vinalium no és només comprar, és una experiència on pots descobrir un món que és molt extens. «Volem que les persones se sentin com a casa».

Sánchez valora molt els productes de la comarca i té molt en compte els productors locals, tant de vins i escumosos com de cerveses i licors. Per això en el seu establiment hi ha una àmplia selecció de referències de productes de cellers empordanesos.

Degustacions

D’altra banda, sabem que el món del vi és molt dinàmic, que cada dia avança, «i volem evolucionar conjuntament. Per tal d’assolir-ho, proposem activitats com xerrades, degustacions, visites a cellers, i tenim pensat crear sinergies amb altres comerços de la zona per buscar maridatges de vi i cultura», explica.

L’establiment forma part del grup Vinalium, amb seu a Sabadell, que des de 1982 està al mercat dels vins, caves i licors. Actualment, és la cadena líder de vins a Catalunya.