Central (Lima) es va coronar aquest dimats al vespre com el millor restaurant del món durant una gala celebrada a València. El restaurant succeeix en el tron al Geranium (Copenhaguen), que va ser triat el número u l'any passat. Completen el podi de la llista de The World's 50 Best Resturants 2023 el barceloní Disfrutar (segon) i el madrileny Diverxo (tercer). D'aquesta manera, el xef de Roses Mateu Casañas, impulsor del Disfrutar juntament amb el seus antic companya al Bulli de Cala Montjoi Oriol Castro i Eduard Xatruch, es queda a les portes de l'Olimp de la cuina mundial.