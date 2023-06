València es convertirà aquest dimarts en la capital mundial de la gastronomia amb la celebració de la gal·la 'The World's 50 Best Restaurants', que coronarà al Palau de les Arts, part del complex modernista de la Ciutat de les Arts i les Ciències, al millor restaurant del món.

Un títol que actualment ostenta el restaurant danès 'Geranium' del xef Rasmus Kofoed, que es va coronar com el millor el 2022, en un prestigiós rànquing dels 50 millors establiments, en el qual figuraven sis restaurants espanyols.

l restaurant 'Disfrutar' de Barcelona amb els xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch es va alçar amb el tercer lloc, mentre que 'DiverXo', del madrileny Dabiz Muñoz, es va situar en la quarta posició.

En el sisè lloc també es va situar el Asador Etxebarri (Biscaia), de Bittor Arginzoniz, mentre que en el lloc 16 va figurar el 'Elkano' de Guetaria (Guipúscoa), en el 21 el 'Mugaritz' d'Errenteria (Guipúscoa) i en el 42, Quique Dacosta amb el seu restaurant 'Dénia' (Alacant).

Top 100

Una gala que revelarà els 50 millors restaurants del món, però que fa unes setmanes ja va anunciar la segona part de la llista, del lloc 51 al 100, on figuren els espanyols 'Aponiente', 'Azurmendi', 'Enigma' i 'Ricard Camarena Restaurant'.

Així, 'Aponiente', del xef Ángel León a El Puerto de Santa María (Cadis), s'ha situat en el lloc número 64, mentre que 'Azurmendi', d'Eneko Atxa, està en el 81, i el projecte d'Albert Adriá 'Enigma', s'instal·la en el 82, mentre que la ciutat amfitriona aquest any de la gala, València, entra per primera vegada en la llista amb 'Ricard Camarena Restaurant', en el lloc 96.

En el transcurs de la gala també es reconeixerà la trajectòria del xef basc Andoni Luis Aduriz, amo de 'Mugaritz' a Sant Sebastià, que rebrà el 'Icon Award', que l'organització concedeix a la persona que hagi fet una contribució excel·lent al món de la gastronomia digna de reconeixement internacional i que hagi utilitzat la seva plataforma per a sensibilitzar i impulsar un canvi positiu en el sector.

El restaurant 'Mugaritz' ha figurat en la llista 'The World's 50 Best Restaurants' tots els anys des de 2005, inclòs el passat on va ocupar el lloc 21.

Un guardó que se li atorga per la seva "incansable tasca" al llarg de les seves tres dècades de carrera en la promoció de l'agricultura sostenible i la reducció del desaprofitament alimentari, al mateix temps que treballa per una indústria gastronòmica compromesa social i mediambientalment.

El segell espanyol estarà també present en la gala gràcies als vins de Beronia (D.o.ca. Rioja i D.O. Rueda), que acompanyaran als millors xefs del món en la gala, així com el pernil ibèric Cinco Jotas, el brandi Fundador, Flor de Caña i Estrella Damm, entre altres patrocinadors.

Des de 2002, 'The World's 50 Best Restaurants' ha reflectit la diversitat del paisatge gastronòmic mundial a través d'aquest reconegut rànquing, realitzat per més de 1.000 experts que escullen, mitjançant un procediment de votació estructurat i auditat, els millors establiments del món.