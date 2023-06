Ca la Teresa és un dels establiments de referència de Sant Pere Pescador. Ubicat en el cèntric carrer de Sant Sebastià, el restaurant ofereix una gran varietat d’opcions per als esmorzars i plats de cuina casolana autèntica per als àpats del migdia i el vespre amb una excel·lent relació qualitat-preu. A més, disposa d’un menú diari els migdies de dilluns a divendres a un preu de 14 euros, postres incloses.

Per sopar i els caps de setmana, Ca la Teresa ofereix una carta pensada per satisfer els paladars més exigents, amb tota mena d’entrants, primers, segons i postres, amb productes de qualitat. El restaurant resulta una molt bona opció de cuina tradicional honesta i senzilla amb alguna llicència per a la creativitat i tots els seus plats els podreu maridar amb una bona carta de begudes i vins.

Un restaurant acollidor

L’espai, personalitzat i original, transmet tranquil·litat i el bon ambient per tenir una gran experiència. L’establiment també té una terrassa molt acollidora, excel·lent ara que ha arribat el bon temps.

El personal que atén a l’establiment es mostra sempre atent i servicial, fet que permet gaudir de l’estada en aquest espai familiar i amable. Com sempre, el restaurant Ca la Teresa de Sant Pere Pescador també té servei de menjar per emportar.