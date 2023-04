On antigament es podia trobar el restaurant Els Pescadors avui hi ha el Perris Vermuteria, un restaurant amb una proposta excepcional. S’han proposat recuperar el tradicional costum del vermut i donar-li la importància que requereix. És la primera vermuteria de l’Escala que ofereix una varietat aproximada de trenta vermuts diferents a la carta, i continuen buscant i formant-se per poder oferir-ne més cada dia.

Amb grans finestrals que permeten veure la meravellosa cala del Port d’en Perris, la idea és poder acudir-hi per gaudir d’un bon vermut amb vistes i allargar-ho, si es desitja, a un dinar o sopar de qualitat. És un d’aquells restaurants per què et desplaçaries només per gaudir de l’experiència. La propietària del local és la Cinta Gutiérrez, filla dels antics propietaris dels Pescadors i restauradora amb experiència a càrrec de dos negocis més juntament amb el seu marit Jordi Moll. Amb una especial estima pel restaurant, la Cinta ha decidit reformar-lo per tal d’adaptar-lo a les necessitats i les tendències actuals. Tot i això, «hem volgut conservar alguns dels elements decoratius que hi havia, com el terra de gres que ja no es fabrica i que recorda molt a una vermuteria antiga, i les voltes catalanes en els sostres», diu la propietària. D’aquesta forma, renoven tant la decoració com l’oferta gastronòmica, però creen i mantenen viva la connexió generacional entre ambdós restaurants.

En mans dels seus pares, el menjar que tradicionalment s’ha ofert és el peix i el marisc, però la Cinta ha volgut diferenciar-se pensant en què consumeix la gent avui. «Hem volgut conservar els productes de km 0 com les anxoves de l’Escala, que són un element primordial a la nostra carta, i el suquet que es fa amb la recepta original dels meus pares, però canviant el format», afegeix. Treballen amb producte pròxim i de qualitat i ofereixen una variada carta de peix i carn, a més de les recomanacions diàries. Per tal d’adaptar-se al consumidor, brinden tant una barra de vermut, tapes o plats per picar i compartir com plats individuals. «Enfocats al vermut, hem apostat per les llaunes d’Espinaler, un producte d’aquí i de molta qualitat», destaca la Cinta.

Pròximament, s’ha previst afegir una terrassa al restaurant i els propietaris anticipen la creació d’un vermut exclusiu del Perris que estan començant a treballar amb una base de vi blanc. Un producte de marca que sorprendrà els clients i farà que el restaurant destaqui, encara més.