Una de les receptes de dolços més senzilles de fer a casa és la de les magdalenes. Només necessitem utilitzar els millors ingredients, remarca Novamás d'Antena3. Però sovint, sorgeixen tres problemes que espatllen l'aparença, la textura i el sabor de les magdalenes casolanes. De vegades no pugen tant com ho haurien de fer i s'enfornen cap als costats. Altres vegades surten mig humides de la base i, finalment, també la base sol cremar-se o enfornar-se massa. Per solucionar dos d'aquests problemes i que les magdalenes no quedin humides ni es cremin de la part de baix, hi ha un truc infal·lible: utilitzar arròs en cru.

Per poder fer el truc de l'arròs necessitem un motlle d'acer per a magdalenes dels que n'hi caben unes quantes. A més, també es necessiten els motlles de paper tradicionals per a magdalenes que s'han de col·locar a sobre de cada forat del motlle d'acer. El truc de l'arròs en cru consisteix a posar un grapat petit d'arròs en cru en el fons dels motlles d'acer. Una vegada fet, s'ha de posar el motlle de paper per a magdalenes. Així, quan s'enfornen les magdalenes, els grans d'arròs absorbiran la humitat i les magdalenes quedaran amb la textura ideal. El truc de l'arròs també evita per complet que les magdalenes es cremin de la base, ja que l'arròs actua de barrera.