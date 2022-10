Del 21 d'octubre a l'1 de novembre, Roses celebra una nova edició de la campanya gastronòmica del Suquet de Peix, plat estrella de la gastronomia rosinca. Un total de tretze restaurants rosincs oferiran a les seves cartes entre aquestes dates, menús que oscil·laran entre els 23 i el 54 €, amb el suquet com a plat estrella, entrants, postres i maridatge amb vins DO Empordà.

Amb rap, calamars, gambes i musclos; amb rap, llobarro i calamar; amb rap, llobarro, lluç, gambes, escamarlans, sípia i calamar… i així fins a 13 maneres de preparar el saborós Suquet de Peix, totes elles hereves del tradicional plat amb què s’alimentaven els pescadors rosincs a les seves barques, són les que permet degustar la campanya d’enguany.

Els restaurants participants són Avinguda, Bitákora, Ca la Valeria, Mirador de l'Almadrava, Trull, Falconera, Cala, Ancora, Risech, Roc Fort, Sa Brasa, Santa Llúcia i Sumac, que acompanyant el suquet oferiran també entrants com carpaccio de gambes de Roses, pop de Cap de Creus a la brasa, croqueta de moniato i bolets amb cruixent de pernil ibèric, daus de bacallà en tempura amb mel i pinyons, o trilogia de raviolis de gamba, entre d’altres.

Origen pesquer

La recepta originària preparada pels pescadors durant les seves jornades de feina consistia en patates i morralla, aquelles peces de peix menys cotitzades a la llotja. Amb el pas del temps, els restaurants de la localitat han anat perfeccionant i reinventant aquella elaboració, substituint la morralla per peixos com rap, mero, daurada, congre, escamarlans…

Maridat amb vins de la DO Empordà

El maridatge perfecte a tots aquests saborosos menús el proporcionen els excel·lents vins de la DO Empordà. Entre els vins seleccionats pels restaurants participants en la campanya figuren: Garoina (celler Oliveda), Xerrameca (celler Perelló), Indispensable (celler Oliver Conti), Dinarell (Cooperativa Agrícola de Garriguella), Clos Primat (celler Oliveda), Vinya Verdera (celler Empordàlia) o Inspirador (Bodega Perelada).

Concurs a Facebook

Com a al·licient per als aficionats a les xarxes socials, els seguidors de la pàgina de Turisme de Roses (facebook.com/visitroses) poden també participar en un sorteig el premi del qual consistirà en un menú per a dues persones a un dels restaurants participants. Es fa des de principis d'octubre i cada dia se sortejaran dos menús del Suquet de Peix en un establiment diferent.