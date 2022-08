Comença a ser una notícia habitual, però no per això menor: una cervesa espanyola ha triomfat en un certamen mundial. En aquesta ocasió, en els World Beer Awards. Aquest tast anual selecciona, premia i promociona les Millors Cerveses del Món entre els consumidors i els punts de venda d’arreu del món. En concret, s’ha imposat en la categoria de Czech Style Pale. En altres paraules, aquesta és la millor birra ‘lager’ del país.

Ja va passar en els World Beer Challenge, sis cerveses espanyoles van ser triades les millors del món. Ara, ha sigut el torn de la cervesa La Sagra, de Toledo: ha sigut escollida pels experts com la millor cervesa d’una marca espanyola en la seva categoria, La Sagra Premium Lager és una referència de fermentació baixa (lager) amb caràcter ‘premium’ i molta personalitat.

Està elaborada a base d’aigua, malta 100% d’ordi, llúpol i llevat, tot de la màxima qualitat. A través d’un procés perfectament cuidat i estudiat pels mestres cervesers de la marca. Les seves característiques són un cos lleuger, una amargor gradual i un final maltós amb un color daurat intens i brillant, i aroma amb tocs de llúpol.

Tres premis més en un any

«És un honor rebre aquest important reconeixement en un dels certàmens més prestigiosos del sector. Aconseguir aquest premi, junt amb la resta de guardons obtinguts aquest any, ens anima encara més a continuar treballant en la qualitat i excel·lència de les nostres cerveses com fins ara, i oferir així al consumidor diferents opcions per disfrutar com mai dels moments de sempre», ha afirmat Carlos García, fundador i CEO de La Sagra.

Quan García diu «la resta» de reconeixements es refereix als altres tres que la marca ha guanyat durant els últims mesos en diferents certàmens internacionals. Està considera una de les millors ‘lagers’ del món en diferents subcategories de l’estil. Aquesta cervesa s’ha emportat la medalla de plata en la categoria ‘bohemian style pilsener’ del Concurs Internacional de Lió, la medalla de bronze en la categoria ‘lager’ d’estil txec en la London Beer Competition, i la medalla de bronze en la categoria ‘lager d’estil txec’ al Barcelona Beer Challenge.