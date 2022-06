Situat en un dels racons més bonics i històrics de la vila de l’Escala, el Medusa Lounge Bar us convida a submergir-vos en un oasi on la gastronomia i la cultura s’uneixen per oferir-vos una experiència única.

L’establiment està situat en un racó estratègic de la platja de les Barques, just a sota de la casa del Gavià, amb una terrassa exterior amarada de l’ambient mariner de la vila. La proposta gastronòmica de l’equip del Medusa Lounge Bar rau en la cuina de mercat, d’elaboració mediterrània amb toc creatiu i atrevit, però sense perdre el rumb dels fogons tradicionals. Esmorzar contemplant la badia, un vermut refrescant, un menú amb una relació qualitat-preu immillorable o un còctel d’autor al capvespre en un ambient chill són moments Medusa que no us podeu perdre i més ara que l’estada vora mar ajuda a refrescar l’ambient xafogós de l’estiu. Festa amb música i tast Medusa Lounge Bar ha celebrat, aquest mes de juny, el seu novè aniversari –afegint-hi el setè i el vuitè, ajornats a causa de la pandèmia– envoltat d’amics i clients que són fidels a la filosofia del local. Patxi Leiva i This Order van oferir excel·lents moments musicals durant una vetllada que també va permetre fer tastets de la cuina dirigida per la xef Anna. I és que Medusa és més que un restaurant per a molta gent que se l’ha fet seu. Medusa Lounge Bar Adreça: carrer Cargol, platja de les Barques, l'Escala

872 984 209 Instagram: @medusalescala

@medusalescala Facebook: medusaloungelescala