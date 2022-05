L'alvocat és un d'aquests aliments generosos amb els plats i que a més té una infinitat de propietats saludables. Des de les vitamines K, C, B5, B6 i E, el potassi i l'àcid fòlic, perfectes per prevenir les infeccions i refredats, fins al colesterol bo, perfecte per al cor. A més, aporta molta fibra. A més, són moltes les maneres de realitzar saborosos plats amb l'alvocat. Aquí et proposem algunes receptes fàcils per fer a casa:

Tàrtar d'alvocat i carabassó amb llagostins Aquest plat és perfecte per al sopar per les seves qualitats saludables i poques calories. També per aquests dies calorosos que estan a punt d'arribar. A més, és molt fàcil d'elaborar. Ingredients 1 pebrot vermell rostit

1 alvocat

1 tomàquet mitjà

1/2 carabassó gran o 1 petit

60 g (aproximadament) de cues de llagostins cuites i pelades

1 llimona

2 culleradetes d'oli d'oliva verge extra

Unes gotes de vinagre de poma o arròs, farigola, anet o julivert fresc

Pebre negre i sal Elaboració Podem rostir els pebrots o en defecte d'això comprar-los ja esmussats. En el cas que vulguem rostir-los només haurem de rentar-los bé, embolicar-los en paper d'alumini i enfornar-los a 200 graus fins que estiguin tendres. Quan refredin només cal treure les pells, les llavors i trossejar-los.

Coem els llagostins i després els pelem.

Tallar l'alvocat en daus i barrejar amb el suc de llimona.

Tallar també el tomàquet i el carabassó en daus petits.

Formar les amanides en copes o gots de boca ampla, col·locant una base de pebrots rostits i alternant la resta de capes, acabant amb l'alvocat i coronant amb els llagostins. Els podem trossejar també o presentar les cues senceres.

Batre la resta del suc de llimona amb l'oli d'oliva, el vinagre, un polsim de sal i un cop de pebre, i amanir totes dues racions. Afegir unes fulles de farigola o anet fresc, o canviar per una altra herba aromàtica al gust. Pasta amb pesto d'alvocat La pasta admet gairebé tots els ingredients i l'alvocat no podia ser menys. Aquí et proposem una recepta concreta, encara que es pot realitzar amb tota mena de pastes. Ingredients Pasta curta seca tipus serpentini 250 g

1 Alvocat madur

1 Gra d'all

Mitja ceba morada

Coriandre fresc

30 ml d'oli d'oliva verge extra

Sal i pebre Elaboració Per al pesto: netegem el coriandre. Tallem l'alvocat, el pelem i retirem l'os. Piquem la ceba i pelem el gra d'all. Col·loquem tot això en el got d'una liquadora o un processador d'aliments. Afegim l'oli d'oliva, sal i pebre. Liqüem fins a obtenir una textura espessa.

Per a la pasta: després de bullir la pasta només amb aigua, l'escorrem i en una olla, agreguem el pesto prèviament fet i regirem bé. Deixem un parell de minuts en el foc a foc mitjà i servim. Tòfones d'alvocat Encara que soni estrany, aquestes són unes postres superriques i, a més, veganes, que es fan en un vist i no vist i amb el qual eliminaràs els antulls de dolç d'una forma saludable. Ingredients 1 alvocat madur

80 grams xocolata negra per postres

10 g. mantega

Cacau en pols Elaboració Fon la xocolata negra i la mantega en el microones en tres sèries d'un minut. Obre l'alvocat i retira l'os. Amb ajuda d'una cullera, extreu la polpa i pica-la amb una forquilla fins a obtenir una crema.

Aboca la xocolata fosa sobre la polpa d'alvocat picada i treballa la mescla fins que sigui homogènia. Obtindràs una massa amb textura molt lleugera impossible de manejar així que el millor és ficar la massa en el congelador durant uns 45 minuts.

Retira la mescla del congelador i forma les tòfones fent boles amb culleres o amb les mans. Arrebossa-les després amb el cacau pur en pols per obtenir el seu aspecte habitual. Guarda les tòfones a la nevera si les menjaràs en el moment, aguanten un parell de dies en bon estat.