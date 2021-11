No perdeu l’oportunitat de celebrar aquestes festes a Peralada Resort amb unes cites gastronòmiques inoblidables. El xef amb 5 estrelles Michelin Paco Pérez és l’encarregat de delectar als comensals amb propostes per a tots els gustos.

Peralada Resort posa a la vostra disposició diversos menús de cuina empordanesa i mediterrània. Tots aquests menús són a càrrec del xef amb més estrelles de l’Empordà, Paco Pérez, que durant l’any dirigeix dos restaurants al resort.

Organitzeu el vostre àpat o celebració en els espais càlids i acollidors de l’Hotel Peralada o a l’impressionant i espaiós Mirador del Castell de Peralada. Sopars d’empresa, àpats i trobades familiars, Peralada Resort s’encarregarà de fer que li quedi un record únic i memorable de la seva celebració.

Tant empreses com particulars podran complementar els seus esdeveniments amb les diverses activitats que li proposa l’Hotel Peralada, de cinc estrelles. Activitats com degustacions de vins o passejos amb bicicleta, passant per classes de golf o relaxació a l’spa. O per descomptat, allotjar-se en una de les seves 64 habitacions.

Peralada Resort s’adapta a les vostres necessitats i prepara els esdeveniments els dies i hores que us vagin millor. Tant el Castell de Peralada com l’Hotel Peralada són dos indrets fantàstics i exclusius. Faran que el vostre sopar d’empresa o familiar sigui únic i especial.

Reserveu la vostra taula

GRUP PERALADA RESORT

ADREÇA: Carrer de Rocaberti s/n, de Peralada

TELÈFON: 972 182 100

CORREU ELECTRÒNIC: peraladaresort@grupperalada.com

WEB: hotelperalada.com