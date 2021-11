Carns i Embotits Can Martí és una carnisseria-xarcuteria de primera qualitat que des del 1986 està al servei de Figueres i la comarca, tot oferint màxima qualitat en tots els seus productes. Pensant en les festes nadalenques, a més de disposar de l’àmplia gamma de carns –pollastre, conill, xai, vedella, porc...– i embotits de tota mena que ofereix la botiga durant tot l’any, també hi ha un gran assortit de productes més característics de les dates festives, com una gran varietat d’aviram –pollastres de tota mena, ànecs, capons, gall dindi, pintades, pulardes, cabrits...–, i tota classe de peces per fer rostits i embotits específics dels dies de Nadal. A Can Martí també elaboren pollastres farcits i una àmplia varietat de safates, siguin d’embotits o de formatges i també combinades. Per a aquestes festes, també cal destacar el gran assortit de productes ibèrics: pernils, espatlles, llom, xoriço i llonganissa.

L’empresa va ser fundada l’any  1986 per la família Giró Oriol, sempre donant la millor atenció possible, ja sigui amb la qualitat dels seus productes com en el tracte amb els clients, per tal d’aconseguir la seva confiança. La qualitat dels productes té a veure també amb la seva proximitat. El xai que venen és de pastor del mas La Pujada de Llers, i la vedella i el porc són de les millors granges de la comarca. Alguns dels productes més representatius que ofereixen són: el porc duroc, un encreuament entre el porc de pagès i el porc ibèric; el pollastre de pagès; les hamburgueses de vedella amb sal i pebre o amb ceba, i les botifarres crues, ibèriques, picants o amb bolets. També elaboren diferents classes d’enfilats, on destaquen els de vedella, pollastre, porc i conill, i adobats, tant «xurrasco», com ales o llom. Tot plegat és un gran ventall de productes per a gaudir d’un bon àpat. El personal de Can Martí és professional i atent, sempre amable i amb un tracte afable. Els defineix el bon tracte amb els clients, amb els quals han aconseguit fidelitat i confiança. Estan disponibles a la botiga del carrer Besalú de Figueres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i d’1/4 de 5 a 1/4 de 9 del vespre. Dilluns al matí la botiga està tancada. També es pot fer la comanda per telèfon al 972 510 415 o per WhatsApp al 620 418 704, tant per anar-la a recollir a la botiga o servir-la a domicili, tant a Figueres com a la resta de la comarca.