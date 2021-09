Cinc generacions de viticultors de Capmany, la família Arché Pagès, fa més d’un segle que treballa i estima la vinya. Del 2004 ençà, elaboren vins propis de singular personalitat. La distinció s’assoleix amb un control absolut de tot el procés. De la poda fins a la verema, del celler a l’embotellament. La mirada sensible i experta de la família té cura que el producte arribi al mercat amb exigència i qualitat. Després d’aquest període, el celler ha arribat a la seva consolidació. Arché Pagès fa la collita a mà i sense semal. La recol·lecció es duu a terme delicadament en petites caixes de 12 kg. El raïm arriba al celler intacte i sa, havent-lo destriat a la pròpia vinya. La verema es realitza quan cada varietat arriba al seu punt òptim de maduració.

Emoció, sensibilitat, tècnica i cupatge. La tradició no està renyida amb la modernitat. Així, en els processos d’elaboració s’empra maquinària d’última generació. Cada parcel·la es consigna en cisternes separades, dipòsits d’acer inoxidable de petita capacitat. La vinificació es realitza amb un minuciós control de temperatura. La classificació inicial per terrers i qualitats facilita les labors del cupatge.

La criança

La darrera fase és la del repòs i el silenci. L’obligada criança es fa en bótes de roure francès. El temps de permanència en barrica ve determinat pel tast de l’enòleg. Només quan supera l’expectativa creada, el vi s’embotella. Els vins es clarifiquen i es filtren lleugerament: hom vol servar-ne l’aroma i l’estructura pròpies, la identitat original. L’embotellament es fa a la mateixa propietat. La sala de criança es manté soterrada 3 metres ensota, amb un sistema de control de temperatura i humitat que en garanteix l’estabilitat. Cada ampolla adquireix el segell personal.

Res millor com l’enoturisme per comprendre i assaborir un vi que trepitjar, conèixer i gaudir el territori on s’elabora. La proposta d’Arché Pagès és fer del tast una experiència personalitzada, sempre de la mà del propi viticultor, qui guiarà els visitants entre els ceps per constatar-ne la disposició, la qualitat del sòl, l’afectació del clima. Ell mateix demostrarà fins a quin punt tot el paisatge cap dins d’una ampolla, concentrat.

Fan visites programades amb possibilitat de conèixer l’entorn, el municipi i l’Albera, Paratge Natural d’Interès Nacional amb vestigis prehistòrics, medievals i una geografia que enllaça el mar amb el pla i la muntanya, l’essència de l’Empordà. Ben a la vora de la capital, Figueres, de Cap de Creus i de la Badia de Roses.

Disposa d’una sala amb vistes espectaculars sobre la propietat, ideal per al tast dels vins Arché-Pagès i adaptable per a tot tipus d’activitats, amb capacitat per a 22 persones.

Celler Arché Pagès

TELÈFON: 626 647 251

WEB: www.cellerarchepages.com