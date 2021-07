A la cantonada del carrer Alemanya número 16 del Recinte Firal de Figueres, hi trobem el bar-restaurant Chic & Olé. El local té una terrassa exterior per poder gaudir del seu servei de bar-restaurant en bona companyia i en un ambient agradable. L’establiment ofereix tota mena de menjar, des d’una simple tapa a un bon menú complet i ben elaborat. I amb una bona carta de begudes per a refrescar l’estiu.

Chic & Olé

ADREÇA: Carrer Alemanya, 16. Figueres

TELÈFON: 612 440 233

HORARI: Obert cada dia excepte diumenge, de 07.00 a 23.00 hores, i els dissabtes, de 07.00 a 00.30 hores