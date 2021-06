El Poke Corner Bar de Roses estrena nova terrassa exterior per gaudir de la seva privilegiada ubicació a primera línia de mar. Amb una vista privilegiada de la platja de Roses, aquest establiment suma gairebé quinze anys des de la seva obertura, mantenint l’activitat durant els 365 dies de l’any, convertint-se en un dels establiments de referència a la Plaça de Sant Pere rosinca.

Amb un horari ininterromput entre dos quarts de nou del matí i les onze de la nit, el Poke Corner Bar és especialista en Poke Bowls, un concepte gastronòmic d’avantguarda per degustar amanides i combinacions mediterrànies de forma original. A més, les hamburgueses també formen part d’una oferta de referència a la primera línia de Roses, on vilatans i visitants consideren el local com un punt de trobada a tenir en compte no només a l’estiu, sinó tot l’any.