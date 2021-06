Després de 10 anys d’haver obert la pizzeria Origano a Figueres, i de ser els primers en haver introduït les pizzes de mig metre amb èxit, han decidit d’anar mes allà, innovar i expandir-se. Recentment s’ha inaugurat un autèntic restaurant trattoria italià, en el qual ofereixen les seves pizzes de sempre, també les populars pizzes de mig metre, i pasta fresca, amb la mateixa passió i entusiasme de sempre.

Els millors ingredients

Amb la millor intenció de compartir l’alegria amb els seus comensals, el nou local, situat a l’antic Saboya, de Figueres, proposa una àmplia selecció de plats realitzats amb els millors ingredients i producte.

Al nou restaurant, tant l’ambient com la decoració de l’establiment és un dels grans atractius per als quals el visiten, gaudint de les còmodes instal·lacions, així com de la bona companyia i d’un menjar exquisit. L’espai de la terrassa és a més, ampli i confortable, per poder passar una estona de relax i benestar.

Com sempre, a Origano 1, el públic podrà seguir trobant t un concepte únic, només menjar italià, com ara les pizzes –que fan més de mig metre de diàmetre– o la pasta.

Servei a domicili

A causa del seu gran èxit, tant la pizzeria Origano 1 com també la pizzeria Origano 2 de Figueres, tenen a disposició del client el servei a domicili per tal que es pugui xalar de menjar una pizza purament italiana sense sortir de casa.