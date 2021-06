Ubicat en un dels racons més bonics de l’Escala, el bar Medusa et convida a submergir-te en un oasi on la gastronomia i la cultura s’uneixen per oferir-te una experiència única en un paratge immillorable. La proposta gastronòmica rau en la cuina de mercat mediterrània amb el toc creatiu i atrevit a càrrec de l’Ana Catena, la nova cuinera.

Contemplar la badia

Esmorzar contemplant la Badia de Roses, un vermut amb música en directe, un menú amb una relació qualitat-preu immillorable o un còctel d’autor al capvespre en un ambient chill són alguns dels moments Medusa que no et pots perdre.