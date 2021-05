Durant el confinament al qual ens està obligant la propagació del coronavirus molts nutricionistes han hagut d'adaptar les recomanacions que els donen als seus clients. No en va es tracta d'una època en la qual ens movem menys. Que baixi l'exercici físic també significa que es fa cada vegada més difícil que estiguem en el nostre pes ideal. És per això que molts intenten compensar la baixada o la reducció de les sortides a córrer o a fer qualsevol altre tipus d'esport amb una alimentació més sana i saludable.

Els nutricionistes porten insistint des de fa mesos, a més, que és fals això que el desdejuni o el sopar siguin els menjars més importants del dia. De fet l'única cosa que sembla important és el nombre total de calories que ingereixes durant una jornada. Per a aprimar no cal seguir cap dieta massa estricta o passar molta fam. El que cal fer és caure en un dèficit calòric. És a dir: cal ingerir menys calories de les que es consumeixen. Ni més ni menys. I per a això ajuden tant les calories que es gasten quan fas exercici com les que ingereixes.

Un altre dels tòpics contra els quals cal lluitar, segons aquests especialistes, és contra aquell que diu que menjar fruita (sobretot a la nit), engreixa a qui la consumeix perquè té molta fruita. Més encara. Diversos nutricionistes han utilitzat en les últimes hores les xarxes socials per a posar l'accent en el bo que és el consum de la maduixa, una fruita que cada vegada hi ha en més abundància en els supermercats (no en va la seva temporada comença ara) i que hauries de menjar tots els dies. No en va aquesta fruita està composta gairebé en un 85 per cent per aigua pel que t'"omplirà" molt sense tot just sumar calories de les quals no necessites per a aconseguir l'objectiu d'aprimar.

I és que molts experts apunten al fet que el confinament tindrà importants conseqüències en la salut.

En aquest sentit molts asseguren que és fonamental mantenir el pes no sols per una qüestió estètica sinó que cal tenir en compte que evitar l'obesitat és també fonamental per totes les conseqüències que l'abús de greixos i sucres té per a la salut i que res tenen a veure amb lluir el margalló a la platja. Caldrà esperar a veure que conseqüències té el confinament en la salut i en el pes dels espanyols.