El Mercat del Tortell de Bàscara es trasllada a la plaça de l’Església

Com ja és tradició, el diumenge abans de Rams se celebra a Bàscara l’històric Mercat del Tortell, que enguany abandonarà la plaça Major per traslladar-se a la plaça de l’Església. «Allà guanyem espai i intentem que la fira millori», diu l’alcalde, Narcís Saurina. En aquesta 38a edició, que tindrà lloc aquest diumenge 17 de març, el Mercat comptarà amb un complet programa amb activitats per a tots els públics. Començaran a les nou del matí i durarà fins a les tres de la tarda. «Vèiem que on hi havia el volum principal de gent era el migdia i la gent hi ve a comprar les postres de dinar», explica la primera tinent d’alcalde, Àngels Teixidor, amb parades d’artesania, petits productors i inflables. Al Passeig de la Muralla, també hi haurà una exposició de cotxes clàssics, a càrrec de l’Associació Clàssics de la Vall del Terri.

«Hem volgut que hi hagi una mica de varietat per a tots els públics; volem preservar la cultura tradicional catalana», justifica Teixidor. A partir de dos quarts d’onze del matí, gaudiran de l’actuació de la Colla Bastonera Els Picots del Fluvià i, també, amb una demostració d’oficis i tallers. «Està pensat perquè hi participi la mainada de manera gratuïta aprenent a fer tortells», diu Teixidor.

Els tallers familiars començaran a les 11 del matí, mentre que, després, a la placeta de Can Rigau, l’escriptora Mercè Saurina presentarà el llibre Fugint dels camps de blat, guanyador del premi Just M. Casero, amb el llibreter i activista cultural, Guillem Terribas. Per fer venir més gana, a la una del migdia, tindrà lloc un vermut musical amb el grup Blue Duck. A les 5 de la tarda, la companyia Els Comediants de Llers representaran l’obra de teatre Ja tenim minyona, a la Sala Municipal.

Promoció exterior

Durant el Mercat del Tortell, enguany es posaran a la venda entre 500 i 600 tortells, com ja és costum en cada edició. «Tots els tortells que es venen són fets aquí a Bàscara, on tenim dues fleques artesanals amb forn de llenya», afegeix l’alcalde, mentre que la regidora Teixidor apunta que han demanat a les parades que venguin productes artesanals, elaborats amb coses del territori per a diversificar l’oferta.

L’Ajuntament de Bàscara s’ha marcat aquesta cita del Mercat del Tortell com a font d’ingressos per a les entitats del municipi. «No donem subvencions directes a les entitats sinó que les animem perquè puguin obtenir ingressos», justifica Saurina, segons el qual aquesta és «una manera d’anar enganxant al jovent perquè vagi formant part de les entitats que hi ha al municipi». Mentre que la venda de tortells anirà a càrrec de l’AFA de l’escola Joan Reglà, el servei de bar i venda d’entrepans serà cosa de la Llar del Pensionista i El club dels Diamants Negres. «Aquest any tindrem activitats durant quaranta caps de setmana i hi haurà una sèrie de persones que tiraran endavant les activitats», aprofita per dir el batlle fluvianenc.

Per a aquesta edició del Mercat del Tortell, el consistori bascarenc ha dut a terme trobades de promoció amb municipis de l’altre costat de l’Albera per tal dur turisme cap aquí. Per això, han aprofitat per incrementar el volum de places d’aparcament per tal que els visitants del Mercat del Tortell, que coincideix amb el mercat que es fa de forma setmanal, disposin de més lloc per a aparcar.