Sergio Dalma és el nou artista confirmat del festival Sons del Món de Roses 2024. El cantautor de Sabadell actuarà el dia 3 d'agost a la Ciutadella. Allà presentarà les cançons del seu nou disc d’estudi, Sonríe porque estàs en la foto. En aquest nou treball, Dalma celebra amb vitalitat i alegria la seva impressionant trajectòria musical. «Sergio Dalma ha volgut transmetre amb les seves noves cançons el vitalisme i l’actitud que el caracteritzen en aquesta etapa de la vida. El resultat és un so fresc amb aires dels anys 80s, tremendament contagiós, un registre on Dalma se sent còmode, tot i no deixar de banda les seves balades marca de la casa», expliquen des de Sons del Món.

Les entrades per aquest concert es posen a la venda divendres a les 20 hores a través de la web del festival www.sonsdelmon.cat El concert de Sergio Dalma s'afegeix a un cartell del Sons del Món en el qual ja estaven anunciats David Bisbal, Anastacia, Oques Grasses, Antònia Font i The Tyets.