Malgrat que el Museu del Joguet de Catalunya resta tancat per treballs d’actualització i adaptació d’alguns materials a la normativa vigent sobre incendis, Figueres no es queda sense la Festa del Joguet que enguany arriba a la 29a edició. Aquesta trobada intergalàctica, promoguda per l’Ajuntament amb la col·laboració del Museu, es fa aquest diumenge, coincidint amb la jornada electoral, a la plaça Catalunya, un espai protegit que garanteix la celebració de la festa davant qualsevol possible eventualitat del temps.

La Festa del Joguet de Figueres és un clàssic dins el calendari de fires de la comarca. Es tracta d’una gran trobada que els amants dels joguets de col·lecció no es deien escapar i que sempre esperen amb ganes al llarg de l’any. Dins la fira, a banda de les vendes tradicionals, també es fan intercanvis de joguines.