Segons el Banc de Sang i Teixits, a Catalunya, calen 13.000 donacions per fer front a les necessitats dels pacients. Per remuntar les donacions i cobrir les necessitats de les persones necessiten sang, es fa una crida perquè tothom que es trobi bé de salut que vagi a donar les properes dues setmanes. Aquestes són les properes dates per donar sang a l'Alt Empordà:

La donació és sempre imprescindible Tots els grups són necessaris, però ara especialment l’A- i el 0-, l’universal, són els que es troben en una situació més crítica. Avui hi ha menys de 6.000 unitats a les neveres del Banc de Sang, una xifra per sota del nivell òptim, que se situa al voltant de les 8.000 unitats. Per poder remuntar les reserves, cada dia caldrien entre 1.100 i 1.200 donacions. Qui pot donar sang? De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que: Tingui entre 18 i 70 anys

Pesi 50 quilos o més

En cas de ser dona, que no estigui embarassada Les persones que hagin anat a l’estranger de vacances poden consultar prèviament el web www.donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang. On es pot donar sang? Es pot donar sang en els 12 grans hospitals on el Banc de Sang té un espai de donació o bé en diverses col·lectes que s’organitzen cada dia per tot Catalunya. Al web donarsang.gencat.cat pots consultar tots els punts de donació disponibles.