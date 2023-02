No és el primer cop que l’escultora Mercè Riba exposa convidada pels Amics del Museu d’Art de Girona, però sí que ho fa ara per primera vegada a l’espai ubicat a la Cambra de la Propietat Urbana. Reprenent el treball escultòric que va presentar a Intangible a Ca l’Anita de Roses fa un temps, ha fet una selecció de peces i l’ha incrementat amb obra nova amb la qual continua explorant les interioritats humanes, a partir del treball amb la fusta, «aquell tronc que ens uneix a la terra», i altres materials com el bronze, la terracota o el ferro, que dialoguen en equilibri.

La creadora empordanesa ha batejat la mostra amb el polisèmic mot Finestres. De forma intencionada, Riba remet a l’espectador a la presència física d’aquelles obertures que aporten llum a la sala, però a la vegada a aquell vas «comunicador entre l’interior i l’exterior». Complementant les peces escultòriques, Mercè Riba presenta una sèrie de vuit gravats monotips creats a partir de les possibilitats que dona el gravat calcogràfic i d’experiències amb successives impressions i estampacions amb colors. Cadascuna d’elles esdevé, doncs, un original per si mateix que ha treballat, diu, «amb molta llibertat». El resultat, unes obres molt fresques que han captivat el públic. «He gaudit molt fent-ho, perquè l’escultura és més lenta i mai acabes de veure la peça quasi fins al final», confirma. Finestres es pot visitar fins al 28 de febrer, de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre.