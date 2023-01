Cabanes arrenca la festa dedicada a Sant Vicenç el divendres 20 de gener amb una xerrada de caràcter informatiu sobre gestió de residus a les sis de la tarda a la Sala El Sindicat. Els actes, que s’allarguen fins al diumenge, «segueixen la línia dels darrers anys», destaca l’alcalde, Àlex Hernández.

El dissabte les actuacions comencen a les sis de la tarda amb una proposta per al públic familiar a càrrec de La Sal dels Mars que porten l’espectacle Danses Esbojarrades, un espectacle amb coreografies esbojarrades i música actual per ballar sense parar i amb molta alegria per engrescar la mainada. Una altra de les propostes que arriben per la festa és, a les nou del vespre, a la Sala de Ball on es podrà gaudir de l’obra de teatre HOTOT, a càrrec de la companyia Cascai Teatre i Marcel Tomàs. Aquest és un espectacle d’humor total, imprevisible i sorprenent. Un cabaret modern on Tomàs interpreta, canta i balla. És sobretot teatre d’humor i mostra el vessant de showman, del mestre de cerimònies, explotant la seva gran capacitat de connectar amb el públic a través d’un humor tendre, poètic i desvergonyit. «Aquesta companyia ha portat altres obres de teatre al municipi i totes han agradat molt», explica Hernández.

Fi de festa

La jornada de diumenge es reserva als actes més tradicionals que arrencaran a les onze del matí amb l’ofici solemne acompanyat de la cobla La Cervianenca de Cervià de Ter. Tot seguit, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà sardanes. A les sis de la tarda, a la Sala de Ball, hi ha una de les propostes que més públic congrega. Es tracta del concert i ball de fi de festa que anirà a càrrec de l’orquestra La Saturno.