La banda encapçalada per Albert Serrano i Joanjo Bosk acaba de publicar el seu primer disc, De vuelta de nada, un treball que inclou deu cançons, està produït pel mateix Serrano i esdevé la carta de presentació d’aquest nou grup, Corada. Sobre els escenaris, a més, se’ls podrà veure aviat, ja que el 28 de gener, a les 9 del vespre, tenen previst un primer concert al Teatre El Jardí de Figueres.

Corada és un tàndem compositiu que combina un rock enèrgic i vital, d’aires clàssics, però amb les melodies i els paisatges poètics del millor pop. Les lletres del seu primer àlbum destaquen per la seva sinceritat, amb un llenguatge proper i moments enigmàtics. El disc s’ha gravat entre Figueres, Madrid i Pamplona, als estudis Candela’s Way per Jordi Cristau i Music Lan per Jordi Solé. També han participat músics de Leiva, Fito y Fitipaldis, Manolo García, entre altres. El tracklist consta de títols com Una vida trankiller, En lo más alto, Causas perdidas, El mundo ardía, Sube el Volumen, Bajo una sombra, Porque puedo, Lo que íbamos a hacer i 1990, aquestes dues darreres peces ja presentades fa uns mesos com avançament del disc. De vuelta de nada estarà disponible en format físic i a totes les plataformes digitals des d’aquest divendres. La prevenda del treball, però, ja es pot fer a rocktud.com, una cuidada edició en cd digipack. El pre-save a plataformes digitals també està disponible.