L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries obre les portes aquest divendres a les 7 de la tarda a la instal·lació Memòries, un projecte que recupera històries personals succeïdes durant la guerra civil de la mà d’aquells que la van viure. Memòries, dels castellonins Pilar Farrés i Manel Puig, es va poder degustar fa uns pocs mesos al Museu de l’Exili de la Jonquera, on es va estrenar, però ara arriba a Castelló en un format ampliat i hi resta fins al 30 d’abril.

Les històries escollides són narrades per adults que, en aquells moments, eren infants. Així, no parlen directament de l’enfrontament cos a cos, ni de trinxeres, ni de combat, sinó d’experiències, en moltes ocasions traumàtiques, però en altres més animades. La instal·lació ocupa la Sala del Blat del museu i funciona com una al·legoria del record i la memòria, del registre sensible del passat. La proposta va acompanyada de catorze fotografies en blanc i negre que mostren rostres de persones grans de Castelló que «van viure un món que jo no vaig viure i que, per a mi, són valuosos testimonis d’aquest passat ja esvaït», certifica Pilar Farrés.