La llengua catalana no viu el seu millor moment, tant per la disminució de persones que l’usen com per la pèrdua de riquesa. Per aportar un gra de sorra, el mestre i la pedagoga empordanesos Joan Antoja i Anna Maria Matas han publicat, juntament amb el lingüista Víctor Pàmies, el llibre 101 dites il·lustrades per a tothom (Cossetània) que es fixa en la rica paremiologia catalana, és a dir, refranys, frases fetes o locucions, mostrant-la d’una forma imaginativa i senzilla. El volum el presenten els autors aquest divendres a les 7 de la tarda a la llibreria Edison de Figueres.

«Molta d’aquesta fraseologia es continua veient com coses de gent gran, però són expressions pràctiques que t’estalvien moltes explicacions», comenta Antoja qui afegeix que la voluntat del llibre és «fomentar-les, sobretot entre la gent jove que potser ja no les ha escoltat». Per fer-ho, a ell i Matas, que ja havien fet anteriorment Bestial!, per a infants, se’ls va acudir «il·lustrar-les». Així han escollit refranys i dites barrejades, tant referents als sants i el món rural, i que encara ara s’escoltin. Totes van acompanyades d’una il·lustració fresca i divertida que li proposa una mena de joc al lector per endevinar quina dita representa. Complementant-ho, la investigació del lingüista Víctor Pàmies, referent en aquest camp, qui ha resseguit els significats i orígens de les dites aportant-li «molta riquesa» al volum, dirigit a tots els públics. «El treball en equip és molt més ric que l’individual», conclou Joan Antoja qui espera repetir col·laboració en el futur amb Pàmies.