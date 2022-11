Després de viure fa poques setmanes un intens Halloween, que va aconseguir engrescar un munt d’infants, joves i adults per travessar el carrer de la Por, els veïns de Bàscara tornen a posar-se el vestit llarg per celebrar, ara, la seva festa major. Seran dos dies d’activitats molt variades, dirigides a un públic divers, i que arrenquen just dissabte, a les 5 de la tarda, amb un espectacle molt familiar, Les vacances de Madame Roulotte de la companyia La Bleda. Ambdós dies, tant dissabte a la tarda com diumenge, s’han previst unes quantes atraccions de fires al pàrquing del pavelló.

La festa és ritme i gresca. Així també ho entenen a Bàscara i dissabte, a partir de dos quarts d’onze de la nit, el Dj. Tònics començarà a escalfar motors perquè, dues hores més tard, entrin en escena els integrants de l’orquestra Mitjanit. Com explica la regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament, Sílvia Cortada, la idea de portar aquesta formació la va tenir la Comissió de Joves que, després de veure’ls, van «lluitar» perquè se’ls pogués portar i «poder-los gaudir amb els seus amics i familiars». Durant el ball, hi haurà servei de bar a benefici de l’associació de famílies d’alumnes de l’escola Joan Reglà. La festa major seguirà diumenge amb la celebració de la missa solemne al migdia en honor als patrons, Sant Aciscle i Santa Victòria, i, tot seguit, una nova presentació del llibre Bocins de pell d’Isabel Guzmán, aquest cop a càrrec de la regidora de Salut, Afers Socials i Gent Gran, Àngels Teixidor, i la veïna Raquel Giró, a la sala 1 d’Octubre. La celebració tindrà com a colofó una audició de sardanes a les 4 de la tarda amb la cobla Cervianenca, a la plaça Major, i, dues hores més tard, a la Sala Municipal, la representació de la comèdia Mamaaa!! de la companyia Teatròlics. Com corrobora Cortada, al poble, el teatre sempre genera molt interès. De fet, la mostra de teatre celebrada fa poques setmanes «va funcionar molt bé».