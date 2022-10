Tots els museus castellonins se sumen, un any més, a les Jornades Europees del Patrimoni amb portes obertes als seus equipaments, des d’aquest divendres i fins diumenge. Aquesta «festa major del patrimoni cultural», com se l’anomena, inclou també visites guiades a diferents espais del municipi i un parell concerts a la Basílica que tenen per objectiu descobrir la sonoritat de l’orgue de la Catedral de l’Empordà.

La proposta arrenca, doncs, divendres amb la jornades de portes obertes als Museus de la Cúria-Presó, l’Ecomuseu-Farinera i la Basílica de Santa Maria. L’entrada gratuïta també s’allarga tot el cap de setmana. A més, entre les visites guiades programades en destaca una, La música en temps del gòtic a través del Retaule major, dissabte a les 12 del migdia. Cal, però, fer la reserva prèvia al web catalonasacra.cat/agenda perquè les places són limitades. De visites se’n faran tres més. Dissabte, a les 6 de la tarda, es proposa conèixer la sinagoga del Puig Mercadal, una descoberta que inclou degustació de vi i de productes kosher. Cal també reservar trucant al 680 496 972 o enviant correu a sinagogapuigmercadal@gmail.com. Ja diumenge, es concentren dues visites: la primera a les 11 del matí al Museu d’Història Medieval, sota el títol Els antics convents religiosos de Castelló d’Empúries i, la segona, a les 4 de la tarda, també oferta per Catalonia Sacra a la Basílica, en aquest cas, proposant descobrir la construcció d’una església gòtica. Les Jornades també inclouen dos concerts musicals. Dissabte, a les 5 de la tarda, a càrrec de la soprano Fumy Kitamura i l’organista Eudald Dantí, a la Basílica. Diumenge, també a la Catedral de l’Empordà, de la mà de l’organista Josep Maria Escalona. Tots aquests actes són gratuïts. Als dos concerts no cal fer reserva.