La festa del Polígon de Vilamalla, celebrada el passat juliol, va servir de tast per copsar les ganes acumulades de festa col·lectiva que tenia la gent del poble. L’èxit va ser absolut, un èxit que es vol repetir ara per la festa de Sant Gil, que es fa des d’aquest divendres i fins diumenge. Una de les novetats del programa és un sopar popular que es fa dissabte a la plaça de la Font, just davant de l’Ajuntament. És, explica el regidor de Festes Pere Teixidor, «el primer cop» que s’organitza en aquest espai i la idea ha estat molt ben rebuda amb quasi un centenar de tiquets venuts només els primers dies. De fet, aquests es poden comprar a l’Ajuntament al preu de 10 euros els empadronats i 15 els no empadronats. Els infants de menys de 7 anys només pagaran 5 euros.

En total, el sopar està pensat per a unes 240 persones i l’elaborarà una empresa de càtering. La proposta compta amb el suport indispensable de la vintena de voluntaris que integren la Comissió de Festes. A la part final del sopar, els assistents podran gaudir amb la música en viu de The Bazaga’s, una coneguda i consolidada banda de rock a Catalunya dirigida pel mestre i luthier Rafel Villanova Bazaga, un entusiasta del rock dels anys 60, 70 i 80’s, amb més de quaranta anys de trajectòria musical que se suma a la de la resta de components. La coral obre la celebració La festa, però, comença divendres a les 9 del vespre de la mà de la coral local que té previst oferir un concert. Una hora més tard, també a la plaça de la Font, que estarà convenientment tancada per evitar el trànsit rodat, li prendrà el relleu el grup d’havaneres Ultramar. «Sempre mirem de programar-ne perquè agraden a la gent i això ens permet atraure un públic més divers», argumenta Teixidor. Un dels públics que l’Ajuntament no oblida és l’infantil. Així, tant dissabte com diumenge, des de les 10 del matí i fins les 8 del vespre, la mainada tindrà l’oportunitat de gaudir amb la instal·lació d’una sèrie d’inflables, un clàssic cada any, hivern i estiu, de la festa major del poble. Una de les novetats enguany, però, serà la ubicació escollida: l’aparcament de darrera de l’Ajuntament, a tocar la zona dels horts. Segons explica Teixidor s’ha apostat per aquesta zona i no per l’espai habitual, a l’altra banda, perquè la voluntat és portar inflables aquàtics. D’altra banda, la jornada de dissabte es completarà amb un torneig social de petanca -hi ha molta tradició al poble- i un altre de pàdel, a la zona esportiva. El darrer dia de la festa, diumenge, l’ofici solemne es farà amb l’acompanyament musical de la coral de Vilamalla i, tot seguit, es recupera un altre acte habitual: una presentació literària. En aquesta ocasió, arriba de la mà d’una autora comarcal, Isabel Guzman, qui presenta la seva primera novel·la, Bocins de pell, a la sala de plens de l’Ajuntament. A la sortida de l’acte, tots els assistents podran degustar el tradicional vermut popular que s’ofereix a l’entrada de l’edifici consistorial, enguany sense sardanes, ja que els organitzadors han constatat els darrers anys que poca gent ballava. Aquestes, però, no s’eliminen sinó que es posposen fins a primera hora de la tarda quan l’orquestra La Rosaleda n’interpretarà una selecció i, tot seguit, oferirà un concert i un ball.