La festa major és una bona oportunitat per visitar les exposicions que s’exhibeixen aquests dies a Roses. A Ca l’Anita, s’exposa la darrera sèrie d’escultures del rosinc Narcís Costa, Recuites. És aquesta una obra especial perquè l’artista celebra els cinquanta anys de la seva primera exposició. D’altra banda, a la Ciutadella s’exhibeix MedFoto 2021, el concurs internacional de fotografia de la mediterrània, organitzat per la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala, que pretén mostrar el mar d’una manera la més propera a la realitat possible a través de 43 fotografies. Ambdues exposicions es poden veure fins al 4 de setembre.