Un any més la cobla La Selvatana actua a Vilabertran per inaugurar aquest divendres 15 de juliol la programació de l’Estiu a la Plaça, lema amb què Vilabertran ha batejat el programa d’activitats per als mesos de juliol i agost. «Durant tot un mes hi haurà diferents propostes com ara animació, música, inflables, ball, una nit dedicada a la cançó d’autor i com a cloenda els actes de la festa major», resumeix el regidor de Festes, Elies Fernández. L’activitat té com a centre neuràlgic les places del poble, la Major i la de l’Església i enguany s’hi ha sumat l’Hort d’en Prior. «La gent té ganes de trobar-se i per això proposem actes que puguin agradar a tothom». El públic està format majoritàriament per gent del poble i de les localitats del voltant, afirma Fernández.

La música està molt present per animar el poble. Divendres, hi haurà un concert de la Cobla Selvatana, a les 10 del vespre, a la plaça Major. L’endemà s’ha previst un altre dels clàssics de l’estiu, un espectacle show de mariachis, a dos quarts d’onze de la nit a la plaça de l’església. L’oferta festiva continuarà el 23 de juliol amb un sopar popular que tindrà com a escenari l’Hort d’en Prior a partir de les nou del vespre i amb inscripció prèvia. A continuació, el mateix dia, la vetllada es tancarà amb havaneres a càrrec del grup Bon Retorn. Una de les novetats del programa és la nit de cantautor, protagonitzada per l’artista Joanjo Bosk, el dia 29, a dos quarts de deu de la nit al mateix escenari. Les propostes del mes de juliol es tanquen amb una festa infantil amb inflables el dia 30 a la plaça de l’Església, a partir de dos quarts de cinc de la tarda i tot seguit festa holi i de l’escuma per entretenir els públics més joves. El grup The Lolita’s Sisters obre el mes d’agost amb un concert el dia 5 a ritme de swing i de jazz, a la plaça Major, a partir de les deu del vespre. La rumba dels Delai serà la protagonista del 6 d’agost, al mateix escenari. El diumenge 7 se celebra un ball de tarda amb el grup Pa d’Àngel també a la plaça Major, a partir de les set de la tarda. La festa major s’emmarca dins l’oferta lúdica de l’estiu, del 12 al 15, i com a cloenda de la programació.