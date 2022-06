Figueres ha viscut un cap de setmana dedicat a l’orgull LGTBIQ+ amb la celebració de la primera edició del Weekend Figueres, ple d’activitats gratuïtes per a tota la ciutat. Els organitzadors, l’agència Eventail amb el suport de Comerç Figueres es mostren satisfets del resultat: «Estem contents perquè som una ciutat comercial i oberta a tothom» ha declarat Frederic Carbó, president de l’associació de comerciants. «Sota el lema Estima com vulguis, a escala de comerç hem obert la ment i els braços a tothom i això és el que cal continuar fent: crear sinergies perquè a la ciutat de Figueres cada setmana passin coses». Tant dissabte com diumenge passat, diferents punts neuràlgics de la ciutat es van omplir de música dj., drag queens, ball, moda i festa: «És obligatori per Comerç Figueres que amb l’ajut de l’Ajuntament i els museus es dinamitzi constantment la ciutat».

La festa de l’Orgull Gay de Figueres ha de consolidar-se i tenir continuïtat a la ciutat, asseguren els organitzadors. Però l’estiu continua amb altres accions dirigides a fer bullir de gent el centre de Figueres: La Mostra del Vi, Sant Joan i Sant Pere són les següents festes que s’hi viuran. Els comerciants també ho tenen tot a punt ja per a celebrar diferents esdeveniments al llarg de l’any, recorda Carbó. El proper dijous 14 de juliol tindrà lloc a la Rambla la segona edició del MercaPromoFigueres i des de l’associació es treballa per fer realitat el primer pessebre a cel obert de Catalunya aquest Nadal.