L’any passat, a principis de juny, el país va viure una onada forta i sobtada de calor fent pujar els termòmetres per sobre els 30 graus. La Fira de la Cirera de Llers se’n va ressentir molt no només veient disminuir els visitants sinó també les vendes. Enguany, són «els mateixos productors locals els que han recomanat, davant les altes i inusuals temperatures que ja s’estan registrant a hores d’ara, avançar la fira fins a quinze dies, si es vol garantir el disposar d’un producte de qualitat». Així, la vint-i-setena edició, organitzada pels Amics de Llers, Cultura i Esbarjo, es fa aquest diumenge recuperant tots els actes en el format habitual, a excepció del dinar popular que s’ha decidit substituir-lo, almenys per aquest any, per food trucks.

El principal objectiu en el qual treballen els organitzadors és «convertir la proposta en una fira de proximitat», com explica la presidenta dels Amics de Llers, Rosa Comamala. Això es tradueix en un cartell farcit d’artesans i creadors propers però també d’activitats impulsades per artistes del territori. Per una banda, doncs, es preveu l’assistència d’una seixantena de mestres artesans que ofereixin els seus productes i, com a eix central, la parada amb la fruita estrella, la cirera collida pels productors locals. «Una cirera molt dolça i ferma», remarca Comamala. La jornada, però, té molts altres al·licients que conviden a visitar Llers durant tot aquest dia. Un d’ells és la trobada d’un centenar de puntaires, arribades d’arreu de les comarques gironines, que s’instal·len sota les voltes i una demostració de bitlles catalanes. La presidenta dels Amics de Llers explica que aquesta activitat fa anys que la duen a terme amb molt èxit i que serveix perquè les joves generacions «coneguin com es juga». Les bitlles no és l'única proposta lúdica del cartell. També s’han programat partides simultànies d’escacs i un farcell de jocs amb Fefe i Cia, matí i tarda. Es manté la Marxa Popular Com en anteriors edicions, la Fira també impulsa la 3a Marxa Popular, enguany promoguda pels Amics de Llers i no per l’Ampa de l’escola. Es tracta d’una marxa amb dues modalitats: la curta de 5 quilòmetres i la llarga de 10. «Aquesta és una proposta que esdevé un al·licient pels assistents», diu convençuda Comamala. Qui vulgui participar es pot inscriure el mateix dia a la fira. Finalment, s’ha previst l’actuació a la tarda-vespre del grup d’havaneres Els Cantaires de l’Estany, una formació creada l’any 2013 especialitzada en havaneres, valsets mariners, cançó de taverna, sarsueles i sardanes. Aquest any també s’afegeix la participació dels Grallers de Llers, una de les seccions de l’entitat organitzadora. A més, no falta tampoc la trobada gegantera on ja estan confirmades set colles: Roses, l’Escala, Tuir, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Albanyà, Espolla i Llers. Josep Juan: «La cirera d’aquest any és molt bona, està sent una collita excepcional» Aquest any, els productors de cirera estan sorpresos. Totes les varietats de cireres estan madurant al mateix temps, cosa que implica que la temporada s’escurci del mes i mig habitual a només un mes. «Segurament és a causa del clima, les floracions sembla que estan canviant», comenta Josep Juan, de Can Banasta, productor de cirera de Llers que treballa amb el seu fill, Jordi Juan. Tenen parada, des de fa anys, al mercat de la fruita i la verdura de Figueres des d’on venen els seus productes de proximitat, que són molt valorats. Respecte la cirera «aquest any és boníssima, està essent una collita excepcional». Aquesta fruita «de gran qualitat i molt dolça» arriba a la fira, doncs, en un moment àlgid. A parer de Juan, si s’hagués mantingut la fira de Llers en el calendari habitual no s’hauria pogut servir producte. També afegir que la manca de producte de les terres de Lleida, perdut a causa de les pedregades, ha ajudat a remuntar els preus, quelcom que beneficia als petits productors locals.