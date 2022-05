El pas del temps no és el millor aliat per una parella. Això ho saben bé les tres que imagina el dramaturg valencià Carles Alberola a la comèdia, un punt amarga, Perquè t’estimo, que sinó... i que aquest divendres i dissabte, a les nou del vespre, i diumenge, a dos quarts de set de la tarda, porta a escena el Grup de Teatre de Roses al Teatre Municipal de Roses. Jaume Sastre, que dirigeix i també hi actua, assegura que molts podran «reconèixer coses viscudes o pensar en altres».

Quan Sastre va trobar «casualment» el text i, un cop llegit, li va agradar d’immediat. Va contactar amb l’autor pel tema drets i van intercanviar impressions, cosa que per a Sastre «va ser molt interessant». L’argument parteix de tres parelles d’edats diferents «que parlen de situacions en èpoques diferents» però vinculades per un fil temàtic que té molt a veure amb les renúncies, les discussions, els desacords o les malalties. Els actors escollits per donar vida a les parelles són Lluís Ribas i Anna Vicens –que torna a l’escena després d’una pausa–, Jaume Guitart i Glòria Roura –per a qui és el seu primer paper– i el mateix Jaume Sastre i Georgina Pujol, que havia actuat fa uns anys. «M’agrada incloure gent nova i diàlegs més frescos», diu Sastre. L’objectiu és anar atraient nous públics. El director reconeix que no ha estat una peça fàcil de dur a escena: «És una obra amb molts gags, també moments crus i molt moviment escènic, a més de diàlegs entrecreuats que et demana concentració, saber molt bé el paper, molta atenció i tensió». En aquest muntatge també han col·laborat Madamme Mustash fent la música, Albert Pujol, Martí Parada, Flors Mateu i el restautant Santa Llúcia.