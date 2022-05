L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses organitza una sortida amb tren turístic el proper 28 de maig, que permetrà observar i viure el recorregut que va seguir l’últim gran incendi del municipi de Roses, des del seu origen fins al seu final. Al llarg del recorregut es faran diverses parades per visualitzar i explicar la importància que tenen els paisatges en mosaic com a tallafocs naturals. Les persones interessades a participar poden adquirir el seu tiquet (1€) a partir del proper dilluns, 16 de maig, a la taquilla del Tren Turístic.

Els paisatges en mosaic estan constituïts per una combinació harmònica d’usos del sòl on s’alternen, pastures, zones de matollar, taques forestals, cultius com la vinya i l’olivera i elements constructius com masos i murs de pedra seca. Aquest tipus de configuració i composició dels usos del sòl és un clar exemple que treure rendiment econòmic a la terra dona riquesa al territori, genera i configura el paisatge i és una eina cabdal per a la prevenció d’incendis. A més, actua com a element de protecció per als masos i urbanitzacions que estan dins o són propers al Cap de Creus.

Les finques rústiques del municipi que, gràcies a la seva activitat i al seu saber fer, han configurat el paisatge en mosaic, ajuden en el seu conjunt a protegir i conservar el patrimoni paisatgístic i natural, un dels objectius clau del Parc Natural del Cap de Creus.

Aquest projecte està cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.