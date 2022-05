La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, ha avançat que preveu una temporada "complicada" a nivell d'incendis forestals a les comarques gironines. Sanitjas ha especificat que l'Alt i el Baix Empordà són les dues comarques que més preocupen al Departament per la proliferació d'un incendi. La directora general ho ha explicat aquest dijous al matí durant la presentació dels treballs fets de prevenció d'incendis a la demarcació, en una zona forestal propera a Riudarenes (Selva). En aquest punt s'ha recuperat un camí i un dipòsit d'aigua. De fet, el Departament d'Acció Climàtica ha invertit 2 milions d'euros en tasques de prevenció d'incendis al territori gironí.

La falta de pluja de l'any 2021 i principis del 2022 es preveu que passi factura aquest estiu, en plena temporada d'incendis. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Prevenció del Medi, Anna Sanitjas, ha destacat que aquest estiu serà una temporada "complicada" per la falta de pluges, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal als boscos.

Tot i que les pluges hagin estat abundants en les últimes setmanes (sobretot durant els mesos de març i abril), no han ajudat a frenar el dèficit hídric que pateix la demarcació des del 2020. De moment, l'aigua ha apaivagat la situació de sequera que hi havia i les pluges han servit per aturar el deteriorament de la vegetació.

Les mostres que els tècnics del departament han agafat de la vegetació que hi ha al Cap de Creus indiquen que es mantenen en valors normals per l'època i els arbres mostren una certa recuperació de la falta de pluges. Però si bé les pluges de la primavera han salvat els mobles a curt termini, la situació a mitjà i llarg termini no és òptima. El temps que hi hagi aquest maig i el juny acabaran de definir com es presenta la temporada d'incendis.

Malgrat tot, les prediccions estacionals preveuen que els propers mesos hi haurà menys pluja de l'habitual per l'època. Això fa que la demarcació s'enfronti a un estiu amb un nivell de perill per sobre de l'habitual. La situació més preocupant se concentrarà en el Baix Empordà i les zones del litoral de l'Alt Empordà. De fet, aquesta zona és molt sensible als episodis de vent i per això poden fer mal fins i tot encara que no hi hagi sequera.

Dos milions en prevenció a Girona

Amb l'objectiu de frenar la propagació dels incendis forestals, el Departament d'Acció Climàtica ha invertit 2 milions d'euros en prevenció d'incendis a la demarcació de Girona. Aquestes accions s'emmarquen en el pla de prevenció d'incendis 2022-2025 de la Generalitat, el "més ambiciós" que ha tirat endavant el Govern fins ara.

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Prevenció del Medi, Anna Sanitjas, explica que l'emergència climàtica "posa contra les cordes" els boscos gironins a través d'un major episodis de sequera i també un augment de les temperatures. Per contra, Sanitjas lamenta que hi hagi un "abandonament del mon rural" que implica menys gestió forestal. Aquest abandonament fa que creixi la massa forestal i, en conseqüència, incrementi el risc d'incendis.

El pla de prevenció d'incendis implica una inversió de 72 milions d'euros arreu de Catalunya, multiplicant per sis el pressupost anual destinat a aquestes accions. A les comarques gironines aquesta inversió es concreta amb 2 milions d'inversió directa en els propers quatre anys en actuacions de gestió forestal.

Per altra banda, també hi haurà 19,8 milions d'inversió territorialitzada per a les brigades del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), ajudes a privats per prevenir incendis i també a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i administracions per tirar endavant franges de protecció en urbanitzacions i nuclis urbans.

Pla específic al sud de les Guilleries

Aquest anunci d'inversions s'ha fet aquest dijous en una visita al sector sud de les Guilleries (Selva). Es tracta d'una zona que històricament ha estat afectada per incendis forestals (un a Massanes el 1973, un altre a Lloret de Mar el 1979, un a Riudarenes el 1994 o un altra a Maçanet el 2003).

Per preserva la zona, s'ha creat un projecte específic per aquesta zona en què es preveuen les infraestructures bàsiques per prevenir els incendis. En aquest document es fixa una xarxa viària, punts d'aigua i la identificació de punts estratègics. En general afecta unes 28.000 hectàrees de diferents municipis, com ara Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies, Riudarenes, Massanes o Santa Coloma de Farners.

El projecte específic el va impulsar la Federació d'ADF de la Selva i es va redactar de forma consensuada amb el Govern, els Bombers, els cossos d'ADF i les administracions locals. Amb aquest document s'han posat les bases per actuar en la zona. El Departament d'Acció Climàtica ha finalitzat aquest 2022 l'adequació d'un camí de 8 km a la zona de Can Fornaca de Riudarenes que ha costat 65.000 euros.

Per la seva banda, les ADF han fet altres inversions en millores de camins i dipòsits d'aigua, l'últim d'ells un de Can Martí al costat de Can Fornaca. Segons el president de la Federació d'ADF de la Selva, Josep Rius, amb aquestes inversions fetes el 2022 la xarxa bàsica de camins "queda coberta" i fa que la comarca estigui preparada per afrontar futurs incendis forestals.

A part de les accions al sector sud de les Guilleries, també s'ha actuat al massís de l'Albera i al cap de Creus, una zona en què es concentren la major part d'incendis de la demarcació. Ara també s'han planificat accions a altres massissos com el de l'Alta Garrotxa, a banda dels massissos inclosos en Perímetres de Protecció Prioritària (PPP).