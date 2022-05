La comarca de l'Alt Empordà s'ha preparat per evitar uns incendis similars als que hi va haver ara fa deu anys entre la Jonquera i Portbou. A través d'un projecte europeu on hi participen set administracions, s'han desbrossat 240 hectàrees de zones forestals properes a l'AP-7 i l'N-II i les vies del tren d'alta velocitat. El projecte Cooperem també ha comptat amb una feina de coordinació entre els cossos de bombers de la Generalitat i els de la Catalunya Nord. L'objectiu és reduir disfuncions en cas d'incendi en qualsevol de les dues bandes dels Pirineus. Amb aquest projecte els dos cossos de bombers compten amb mapes unificats, ràdios amb les freqüències que fan servir cada un d'ells i mànegues compatibles amb els dos sistemes.