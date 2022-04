La Sala La Cate acull el concert d’Iris Deco, aquest divendres a les 20.30 hores, dins el cicle 66 Butaques. Deco, projecte en solitari de Júlia Collado, component del grup Moon Vision, hi presenta el primer disc d’aquesta nova faceta, Golden, un treball on es copsen moltes influències, tant de música urbana com d’estils tradicionals, fent gala, finalment, d’un estil totalment propi que es mou de forma extremadament elegant entre el soul i el R&B. Un debut que ha begut de moltes influències musicals però que al mateix temps està marcat per la seva veu inconfusible i genuïna, que guia cadascuna de les cançons amb una personalitat difícil de retreure.

Golden està integrat per vuit cançons que es van succeint a un ritme lent, suggeridor, arrossegant a aquell que les escolta a un estat de semi inconsciència. És, des d’aquesta candidesa, des d’on Iris Deco dona veu a tots els seus pensaments. Discursos que reflexionen sobre les inseguretats però també sobre la figura de la dona i de l’apoderament. On ens mostra les seves mil i una cares, les inesgotables formes que pot adquirir i la seva particular manera de convertir aquestes formes en cançons. Per a la producció d’aquest primer treball en solitari, Iris Deco ha comptat amb la col·laboració de Ferran Palau, Jordi Matas i amb b1n0, que han acabat d’arrodonir una proposta que resulta reveladora. Les entrades ja són a disposició del públic al web www.lacate.cat i recordar que els menors de 16 anys tenen l’accés gratuït.