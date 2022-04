Vilabertran és una plaça balladora, un referent. Aquesta passió, amb epicentre a la sala de ball, la va liderar durant més d’una dècada l’associació Ballem Tots, un equip de persones del poble que van creure en el projecte. La pandèmia va obligar a frenar-lo però ara la sala, ubicada dins el centre cívic, reobre amb una direcció renovada, la de Nuri Genís i el seu equip. L’inici d’aquesta nova etapa va engegar-se diumenge passat amb una vetllada molt especial que ningú es va voler perdre, amb música de Joan Bram, qui va sorprendre amb un piano de mitja cua blanc, i un pica pica ofert per l’Ajuntament.

Nuri Genís compta amb una dilatada experiència dins el món musical, ja que ha estat cantant, ha organitzat centenars d’actes i coneix profundament el sector. Genís, qui reconeix el magnífic llegat deixat per l’anterior equip, explica que la idea «és seguir inicialment la mateixa dinàmica»: balls de tarda, de 18 a 21 hores i, a la mitja part, un pica pica i algun sorteig. La directora comenta que, d’entrada, es programa música en directe de grups catalans de qualitat, tal com es venia fent fins ara. Aquest diumenge 17, per exemple, els visita en Xavi de Roses i el diumenge 24, el Trio Costa Brava.

Quelcom que vol anar canviant Nuri Genís és el pensament que la sala és només «cosa de gent gran». «El ball és per a tothom, no importa l’edat», assegura. Una de les novetats que estrenen és que la sala s’obre mitja hora abans del ball. La voluntat és recuperar l’activitat i el moviment dels diumenges al poble.