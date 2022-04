Un any més, Avinyonet de Puigventós es vesteix de gala per celebrar la tradicional Festa de Pasqua, la festa major petita, que enguany s’ha organitzat amb més força que mai.

El tret d’inici de la celebració és aquest diumenge 17 d’abril al matí, quan comença la 5a Marxa de Pasqua, amb el lema Ruta blava de les pedres. L’itinerari permet recórrer lliurement els punts més emblemàtics del municipi, començant i acabant a la Plaça Pous i Pagès. En aquest mateix espai, a les dotze del migdia, la celebració continua amb un vermut musical al ritme de les melodies que ha preparat l’Orquestra Versatile. I encara més música envairà la Plaça Pous i Pagès, quan a les cinc de la tarda doni inici l’animació infantil amb Xavi Longuis i Patty Difusa, que oferiran l’espectacle Canta i balla.

Per acabar d’arrodonir la jornada, a les deu de la nit, a la mateixa plaça, s’ha previst un ball a càrrec de Blue Duck, una banda que amb les versions de rock de tots els temps no deixa ningú indiferent.

Dilluns de Pasqua, festa grossa

Si la programació de diumenge és explosiva, la del Dilluns de Pasqua no té res a envejar. Ja de bon matí, a dos quarts de deu, hi haurà el taller de recol·lecció i usos de la farigola. En el marc de l’activitat es recollirà farigola, s’anirà a peu fins a l’ermita de Santa Eugènia tot identificant plantes comestibles, i també es farà una xerrada que parlarà dels usos d’aquesta planta remeiera.

Allà, a l’ermita de Santa Eugènia, no hi faltarà la tradicional missa, que se celebra a dos quarts de dotze del migdia. I tot seguit, el plat fort de la festa: l’Aplec de Santa Eugènia, amb la melodia de les sardanes de la Cobla Baix Empordà. La ballaruga donarà pas al dinar d’homenatge a la gent gran, que es fa a La Societat a les dues de la tarda. I, tot seguit, i per acabar la festa, hi haurà més gresca i xerinola amb un ball a càrrec de Les Veus de l’Empordà.