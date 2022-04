La companyia Silver Drops Dansa representa l’espectacle Terra aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Roses. La proposta, que forma part de la programació d’Òptimist dirigida al públic familiar, introdueix als infants dins la dansa contemporània de la mà de tres ballarines: Georgina Avilés, Aina Gargallo i Blanca Tolsà.

Terra és un projecte que té com a objectiu principal donar una mirada profunda i sincera sobre la terra i reflexionar sobre com aquest element ens permet viure, tant en l’àmbit real com simbòlic. Treballant a partir de la base, de les arrels, de la tradició i de la vida, les tres ballarines recreen escenaris i situacions que fascinaran les nenes i nens, com també els adults que els acompanyen. Com a teló de fons, la música composta per Àlex Casteleiro mentre que les coreografies les signa Anna Macau.