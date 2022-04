El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafant, César González, no pot amagar les ganes que hi ha de tornar a veure els carrers del nucli antic plens de gent. Després d’aquests dos anys de pandèmia, durant els quals es van veure obligats a reinventar-se, la Fira del Conill torna amb més força que mai celebrant, a més, una data històrica, els seus primers vint-i-cinc anys d’existència amb propostes que tenen per objectiu generar al visitant «les ganes de quedar-s’hi tot el dia».

Vuit restaurants són els encarregats aquest any d’elaborar els saborosos tasts a base de conill, una carn que metges i nutricionistes recomanen en dietes sanes i equilibrades. Per 7 euros, es poden fer quatre degustacions de plats de conill, una ració «generosa» d’arròs de conill, vi o aigua i postres. «Vol ser com un àpat de festa major», admet el regidor. Per amenitzar la degustació, que comença a les 11 i fins a les 3 de la tarda a la plaça Major, els carrers del centre lluiran amb els productes d’una setantena de parades d’artesans arribats d’arreu del país. A més, es proposen jocs i tallers i, a partir de les 5 de la tarda, un showcooking amb Lluc Quintana, del restaurant Can Xapes, de Cornellà del Terri, que es va endur el premi de Joc de cartes dedicat al Pla de l’Estany. La vetllada es clou amb les havaneres d’Els Pescadors de l’Escala. El dia abans, dissabte, però, ja es fan alguns actes, al Cau. Així s’ha previst una marxa nòrdica, un taller de manualitats infantil, un Escape Room gratuït i monòlegs. Cal destacar el maridatge de vins i carn de conill del celler Hugas de Batlle i Cuina 22 i un concert de Lia Jensen.