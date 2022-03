El CAP de Roses organitza una caminada amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física. Tindrà lloc aquest dissabte, 3 d’abril, i consistirà en un recorregut del Port de Roses a Punta Falconera.

El Dia Mundial de l’Activitat Física és una proposta de l’Organització Mundial de la Salut que se celebra cada any el 6 d’abril, amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre l’epidèmia del sedentarisme i de promoure l’activitat físima com un element essencial per a la salut i el benestar de les persones.

El CAP de Roses s’uneix a la iniciativa i durà a terme el dissabte, una caminada d’un total de 12 km, en què es realitzarà un recorregut des del Port de Roses a Punta Falconera (on es farà una parada per esmorzar i contemplar les vistes) i tornada fins al port. S’iniciarà a les 9 del matí des de les instal·lacions del GEN Roses.

L’activitat està oberta a tothom i per participar cal inscriure’s prèviament (es pot fer escanejant el codi QR que apareix al cartell que anuncia l’activitat).