El vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el periodista Josep Maria Bernils, acompanya aquest dissabte, 26 de març, l'exconseller de la Generalitat de Catalunya Josep Rull en la presentació del seu nou llibre, "1 dia d'octubre i 2 poemes" (Símbol Editors). L'acte s'ha previst a la Capella del Convent de Santa Clara, a les 6 de la tarda.

Aquest és un petit fragment escrit per Josep Rull: "Al llarg del trajecte em ve a la memòria un fragment d'aquell poema d'Ernest Henley, Invictus. Vaig llegir que en Mandela el recitava com un mantra per mantenir-se dempeus en els moments més durs de la seva captivitat: "Sóc l'amo del meu destí. Sóc el capità de la meva ànima".

"1 dia d'octubre i 2 poemes" es presenta com un llibre profundament humà i serè escrit en unes condicions de gran intensitat emocional i política de l'autor. Josep Rull hi desgrana les hores, les experiències, les reflexions, les amistats, les decepcions, les esperances i, sobretot, les seves profundes conviccions nacional i el seu insobornable compromís nacional al servei de Catalunya.