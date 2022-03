El MedFoto, el primer concurs de fotografia internacional de la Mediterrània, ha viatjat a Barcelona de la mà de la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala. Aquesta setmana, del 9 a l’11 de març, està present al Photo Forum Fest, la Fira Internacional de Fotografia de la ciutat comtal, on exposa una selecció de 14 de les instantànies finalistes del MedFoto 2021. La mostra està presidida per la guanyadora del certamen, l’obra titulada Rap juvenil i el seu autor és Xavier Salvador.

MedFoto és un concurs obert a tots els vessants del mar, des del paisatge a la vida marina; i des de les activitats professionals, a les nàutiques i esportives; dedicat tant al que passa a la superfície com dins de les seves aigües. Per a la nova edició, s’ha previst obrir la convocatòria de participació l’1 d’abril. Aquest certamen és una iniciativa de Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala i té aquests objectius: posar en valor la relació de les persones amb el mar; donar a conèixer els valors naturals i paisatgístics del mar, i fomentar una actitud responsable i respectuosa de tots els agents per als quals el mar, d’una manera o altra, és el centre de les seves activitats.

La Fira Internacional de Fotografia, que s’organitza al Recinte de Montjuïc, compta amb una secció expositiva i comercial de 3.000 metres i un complet calendari d’activitats amb música i més de 50 ponències de fotògrafs de renom mundial. L’entrada a la fira i a 40 keynotes és gratuïta, però cal fer reserva, ja que l’aforament és limitat.

La mostra ha rebut importants visites internacionals com la del fotògraf Miguel Sanz, des de Tel Aviv.