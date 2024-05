Set municipis de l’Alt Empordà promouen caminades simultànies pels drets de les persones grans

Set poblacions de l'Alt Empordà portaran a terme el 14 de juny caminades simultànies pels drets de les persones grans. L'activitat es farà amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans.

Es faran caminades a Figueres, Peralada, Roses, Castelló d’Empúries, Llançà, l’Escala i la Jonquera, amb el lema “Caminem pels drets de les persones grans”. I es farà la lectura d’un manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb motiu de la data commemorativa. Aquesta iniciativa, liderada per la Taula pels Drets de les Persones Grans de l’Alt Empordà, implica les administracions comarcals i també diferents agents de salut i social (el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Fundació Salut Empordà (FSE), l’Ajuntament de Figueres, les Àrees Bàsiques de Salut, Albera Salut, Dipsalut, el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, el Consell d’Esports de l’Alt Empordà, col·lectius de gent gran i també el Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà, escoles i instituts, centres de dia i residències per a gent gran, Càritas, Creu Roja i els ajuntaments participants, entre altres).

En totes les poblacions, l’hora de trobada és la mateixa, les 9 del matí, i s’han dissenyat diferents itineraris adaptats per a persones de totes les edats. Les caminades es complementen amb activitats relacionades amb l’esport i la salut física.

Les setmanes prèvies a les caminades, la ciutadania de l’Alt Empordà ja es mobilitza més enllà d’aquests set municipis per treballar en els preparatius. A Vilamalla, Maçanet de Cabrenys, Sant Climent Sescebes, Llançà, Peralada, Roses, l’Escala, la Jonquera i Castelló d’Empúries, aquests dies s’han organitzat grups de persones per brodar cartells i pancartes, de punt i de ganxet, amb missatges a favor dels drets de les persones grans, que s’exhibiran el 14 de juny a la comarca. També s’han fet xerrades i tallers sobre l’edatisme com a actes de sensibilització previs a les caminades, als instituts Alexandre Deulofeu, Ramon Muntaner i Narcís Monturiol, de Figueres, i Cap Norfeu i Centre Escolar Empordà, de Roses.

Debats i sensilització

“Caminem pels drets de les persones grans” tancarà uns mesos d’intensa activitat, promoguda per la Taula pels Drets de les Persones Grans. En l’agenda d’esdeveniments, hi ha prevista, una sessió formativa per tècnics d’esports, per al 10 de juny, i dos dies després, el dia 12, se celebrarà el plenari anual de la Taula pels Drets de les Persones Grans de l’Alt Empordà. S’hi analitzaran totes les activitats que s’han organitzat i es parlarà sobre el treball que han dut a terme les diferents comissions de la taula aquest darrer any: la Comissió de Suport a Casos Complexos de Maltractaments a les Persones Grans, la Comissió de Sensibilització Comunitària i la Comissió de Centres i Serveis Socials i Sanitaris. Amb motiu del plenari, també s’ha promogut una conferència a càrrec de Susana Eva Martínez, autora i intèrpret d''El llegat', una obra de teatre científic que l’any passat va recórrer diferents escenaris de l’Alt Empordà i que convida l’espectador a reflexionar sobre l’envelliment i la vellesa, tant la nostra com la de les altres persones.

S'han portat a terme diverses iniciatives com la sensibilització sobre l'edatisme i els drets de les persones grans a les escoles i els instituts de la comarca, va comptar, en la seva segona edició, amb la participació de 3.400 alumnes de 29 escoles, 1.100 alumnes de 6 instituts i 130 persones grans.